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وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة وإصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل السكنية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 05:25 صباحاً
موجز "سبق": المملكة في صدارة "العشرين" رقميًّا.. وعودة الدراسة حضوريًّا.. والصادرات السعودية تُسجِّل رقمًا تاريخيًّا
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الأحد 05 سبتمبر 2021 05:25 صباحاً
عاجل | 55 % من المتسللين إلى المملكة يمنيون
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الأحد 05 سبتمبر 2021 04:30 صباحاً
موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
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الأحد 05 سبتمبر 2021 04:23 صباحاً
الدبيبة يوجه بالتحقيق في اشتباكات طرابلس.. و«الداخلية»: تقوض العملية السياسية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 04:23 صباحاً
سموحة يضم صفقة جديدة
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الأحد 05 سبتمبر 2021 04:09 صباحاً
محمد إبراهيم يكشف موقفه من الرحيل عن سيراميكا كليوباترا
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الأحد 05 سبتمبر 2021 04:09 صباحاً
«تراث الإسكندرية» في خطر
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الأحد 05 سبتمبر 2021 04:09 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في أولى زيارة له إلى واشنطن.. ومناقشة الملف الإيراني - تعليق بشار جرار
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 26 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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