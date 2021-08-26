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اليابان تعلق 1.63 مليون جرعة من لقاح «موديرنا» بسبب تلوث القوارير

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اليابان تعلق 1.63 مليون جرعة من لقاح «موديرنا» بسبب تلوث القوارير اليابان تعلق 1.63 مليون جرعة من لقاح «موديرنا» بسبب تلوث القوارير

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أوقفت اليابان، الخميس، استخدام حوالي 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا، بعد اكتشاف تلوث في قوارير غير مستخدمة، مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات حيث تحاول البلاد تسريع التطعيم وسط زيادة تفشي .

ووفق وكالة أسوشيتد برس، قالت وزارة الصحة اليابانية، إنه تم الإبلاغ عن تلوث من عدة مواقع للتلقيح، وقال مسؤولون إنه ربما تم إعطاء بعض الجرعات، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي آثار صحية ضارة حتى الآن.

وقالت شركة «تاكيدا» للأدوية اليابانية المسؤولة عن بيع وتوزيع اللقاح في اليابان، إنها قررت تعليق استخدام الجرعات المصنعة في نفس خط الإنتاج كإجراء وقائي.

وطلبت من شركة موديرنا إجراء تحقيق طارئ وأخبرت المؤسسات الطبية والمنظمين بالتوقف عن استخدام اللقاح المنتج في إسبانيا وشاركت أرقام الإنتاج التي قد تتأثر.

ولم تعط وزارة الصحة اليابانية، وشركة «تاكيدا» تفاصيل أكثر عن نوع التلوث أو ما إذا كانت الجرعات المعنية قد وزعت خارج اليابان.

من جهتها، أعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها أوقفت توريد حوالي 1.63 مليون جرعة من لقاحها لفيروس كورونا إلى اليابان بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح، بحسب اليوم.

وقالت الشركة إن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا، وأضافت: «حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية». وأفادت الشركة أنها تعمل مع شركة «تاكيدا» ومع الأجهزة التنظيمية لحل المشكلة.

وجاءت مشكلة لقاح موديرنا في الوقت الذي تكافح فيه اليابان ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت الحالات الجديدة اليومية إلى مستويات عالية جديدة في أجزاء كثيرة من البلاد وتضغط بشدة على نظام الرعاية الصحية. وتم تطعيم حوالي 43% من سكان اليابان بشكل كامل، بجرعات يومية تبلغ حوالي مليون شخص.

المصرى اليوم

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