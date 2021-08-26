إقامة مشروعات جديدة للمياه والصرف الصحي بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، على إقامة مشروعات جديدة للمياه والصرف الصحى في مختلف مدن المحافظة.

وأشار عبدالفتاح، في بيان، إلى توفير 25 ألف مترا مكعبا من المياه المحلاة من خلال 4 محطات لتحلية مياه البحر أقيمت في العريش، وهى محطتى تحلية المساعيد بطاقة 5000 مترا مكعبا لكل محطة يوميا، ومحطتى الريسة 1 و2 بطاقة اجمالية 15 ألف مترا مكعبا في اليوم علاوة على مياه النيل الواردة من محطة مياه القنطرة شرق.

وأعلن أنه جارى الانتهاء من باقى قطاعات الشبكة الجديدة متمثلة في مناطق الخزان العالى، الصفا، الريسة، ضاحية السلام، العبور، الرائد العربى، أبوصقل، ودريم لاند.. حيث تم الانتهاء من قطاعى المساعيد وكرم أبونجيلة، أننا بصدد الانتهاء من تشغيل وتجربة باقى القطاعات تمهيدا للاستلام الابتدائى للشبكة بالكامل لتوفير المياه النقية لأهالى مدينة العريش وتوفير احتياجاتهم من المياه العذبة.