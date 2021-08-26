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صحة شمال سيناء : تطعيم العاملين بمصنع الأسمنت بلقاح كورونا

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صحة شمال سيناء : تطعيم العاملين بمصنع الأسمنت بلقاح كورونا صحة شمال سيناء : تطعيم العاملين بمصنع الأسمنت بلقاح كورونا

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قامت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم، بتطعيم العاملين بمصنع الأسمنت في وسط سيناء بلقاح ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمدينة الحسنة، في حضور الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد شوكة علي قيام الفرق المتحركة بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بتطعيم العاملين في المصالح الحكومية والهيئات الخدمية ، طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أشار شوكه الي تطعيم العاملين في ديوان عام المحافظة وعدد من المدارس ومجالس المدن بفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، لافتًا الي استكمال تطعيم باقي المصالح الحكومية الأسبوع المقبل طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف شوكة، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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