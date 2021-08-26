أخبار عاجلة

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة

Print
سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة
قال: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر

سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وتبوك، وغرب منطقتي الرياض والقصيم) والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.

وتابع: الخميس متوقع رياح من متوسطة شبه قوية على الشمالية الشرقية، والجمعة متوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة