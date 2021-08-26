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كورونا.. باكستان تسجل 4553 إصابة جديدة و545 حالة بالجزائر

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كورونا.. باكستان تسجل 4553 إصابة جديدة و545 حالة بالجزائر كورونا.. باكستان تسجل 4553 إصابة جديدة و545 حالة بالجزائر
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. باكستان تسجل 4553 إصابة جديدة و545 حالة بالجزائر

سجلت باكستان 4553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و100 حالة وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات في باكستان أمس، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1140411، منها 92244 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 25320؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1022847 حالة.

الجزائر

سجلت الجزائر 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و33 وفاة إضافية؛ فيما تماثل 401 مريض للشفاء.

وأشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية في بيان لها أمس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 193.171؛ فيما بلغ إجمالي المتماثلين للشفاء 131.143، وإجمالي الوفيات 5096.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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