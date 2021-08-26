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بحكم محكمة عسكرية يمنية.. الإعدام بحق زعيم الحوثيين و173 من قادة المليشيا الإرهابية

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بحكم محكمة عسكرية يمنية.. الإعدام بحق زعيم الحوثيين و173 من قادة المليشيا الإرهابية بحكم محكمة عسكرية يمنية.. الإعدام بحق زعيم الحوثيين و173 من قادة المليشيا الإرهابية
اتهمتهم بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر

بحكم محكمة عسكرية يمنية.. الإعدام بحق زعيم الحوثيين و173 من قادة المليشيا الإرهابية

أصدرت محكمة عسكرية يمنية حكمًا بالإعدام حدًّا وتعزيرًا رميًا بالرصاص، على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين من قادة المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

كما تَضَمّن منطوق الحكم، مصادرة جميع أموال المُدانين، بما نسب إليهم في قرار الاتهام، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وكانت النيابة العامة العسكرية اليمنية، قد اتهمت المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وقضت المحكمة بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني "حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية)، بتهمة الدخول متنكرًا إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

كما قضت المحكمة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها، وحلها، ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها، وتسليمه لوزارة الدفاع اليمنية.

وشمل منطوق الحكم، مقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي؛ لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى، كما ألزم اليمنية بوضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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