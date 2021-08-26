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"الأرصاد": هطول أمطار تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد على المرتفعات

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"الأرصاد": هطول أمطار تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد على المرتفعات "الأرصاد": هطول أمطار تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد على المرتفعات
من متوسطة إلى غزيرة.. مصحوبة برياح نشطة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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