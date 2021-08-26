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«زي النهارده».. وفاة المطرب السوري فهد بلان 26 أغسطس 1997

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«زي النهارده».. وفاة المطرب السوري فهد بلان 26 أغسطس 1997 «زي النهارده».. وفاة المطرب السوري فهد بلان 26 أغسطس 1997

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لأسرة فقيرة في جبل العرب بمدينة السويداء في سوريا، وفى ٢٢ مارس ١٩٣٣، ولد المطرب والممثل فهد بلان، الذي عرف بصوته العريض وباسم «مطرب الجبل»،وكان قد هاجر من سوريا إلى الأردن بعد تفسخ أسرته،وغادر مع والدته من قرية ملح،وقبل احترافه الغناء كان فهد بلان قد عمل في كثير من الأعمال التي لا علاقة لها بالفن ومنها مرافق سائق باص،وحين عاد من الأردن إلى سوريا اشترك في مسابقة فنية، وأدى أغنية الفنان الكبير فريد الأطرش «تطلع يا قمر بالليل» ونجح، فتقدم إلى الإذاعة السورية وعمل في كورس الإذاعة إلى حين كانت أغنيته الأولى «آه يا قليبى»وبعدها «آه يا غزال الربى»، وكانت شهرته قد بدأت بعد غنائه بعض الأغانى التي لحنها له عبدالفتاح سكر وهى «وأشرح لها ويا سالمه ويا عينى لا تدمعى وجس الطبيب وتحت التفاحة ويا ساحر العينين»، وقد حقق انتشاراً واسعاً في أرجاء الوطن العربى، خاصة حين استقربه المقام لفترة في ،التي حقق فيها نجاحاً مضاعفاً بحضورعمالقة الغناء أمثال فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ، ومن أغانيه الشهيرة الأخرى «ألفين سلام، وركبنا ع الحصان»، ومن الأفلام التي مثل فيها«لسنا ملائكة وفرسان الغرام والقاهرون»، وقد أثرت حرب ١٩٦٧ وتوابعها بالسلب على نشاطه فسافر إلى دمشق، وحين عاد إلى مصر قبل وفاته بسنوات قليلة شارك في حفل غنائى واستقبل استقبالاً رائعاً إلى أن توفى «زى النهارده» في ٢٦ أغسطس ١٩٩٧.

المصرى اليوم

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