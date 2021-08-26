هاني شاكر يوجه رساله لمرتضى منصور بعد الفوز بالدوري

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أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن سعادته البالغة بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري العام هذا الموسم للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.

وقال شاكر في تصريحات تليفزيونية: ''الزمالك قدم موسماً رائعاً واستثنائياً، ومر بظروف صعبة للغاية منذ حل مجلس إدارته السابق برئاسة مرتضي منصور، وتعيين اللجنة السابقة ثم الحالية، لذلك فإن الفريق الأبيض استحق التتويج بلقب الدوري العام وأتمنى أن يعود الاستقرار الإداري بعودة مرتضي منصور للزمالك».

واختتم شاكر: «حزنت كثيراً لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق إلى جالاتسراي التركي، وأكثر من حزني لرحيل التونسي فرجاني ساسي، فقد ظهر مصطفى بشكل مميز مع الفريق خلال فترة تواجده، لكنه اتخذ قراره بشكل مفاجئ دون النظر إلى مصلحة النادي».