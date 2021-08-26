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ميار شريف تتأهل للدور الثاني بتصفيات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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ميار شريف تتأهل للدور الثاني بتصفيات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ميار شريف تتأهل للدور الثاني بتصفيات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني في الدور التمهيدي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

جاء ذلك عقب فوز ميار شريف الأربعاء على اللاعبة الأمريكية كليرفي نجونيو بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3.

ومن المقرر أن تواجه ميار شريف في الدور الثاني بالتصفيات الخميس البيلاروسية يوليا هاتوكا.

ويذكر أن البطلة المصرية كانت حققت انجازا جديدا مؤخرا باحتلالها المركز 95 بالتصنيف العالمي للتنس الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، لتصبح أول مصرية تدخل نادى المائة الكبار في عالم التنس لأول مرة في التاريخ.

المصرى اليوم

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