شروط إحلال وتجديد مراكب الصيد ضمن المبادرة الرئاسية «بر أمان»

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أكدت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ميرفت صابرين، أن المبادرة الرئاسية «بر أمان» تستهدف رعاية صغار الصيادين، مؤكدةً أن الوزيرة نيفين القباج أطلقت 3 مبادرات منها إحلال وتجديد المراكب.

كشفت صابرين في مداخلة هاتفية إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC، أنه تم وضع معايير لاستحقاق دعم إحلال وتجديد المراكب منها أن لا يزيد طول المركب عن 6 متر وأن تكون بترخيص ساري، مشددةً على أن المبادرة بها نوع من الدعم لأنه سيتم تمويل قيمة 50% من جانب الوزارة و50% يتحملها الصياد وتستهدف قرابة 20 ألف مركب.

أوضحت أن من يريد التقديم لإحلال وتجديد المركب عليه أن يتقدم من خلال مكاتب المصايد وستشمله المبادرة، حيث أن تلك المراكز تختص ترخيص الصيد، مشيرةً إلى أن المرحلة الثالثة من «بر أمان» ستكون في أسوان.