«بتعذب من غيرك».. رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لروح والدتها دلال عبدالعزيز

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وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة إلى روح والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وقالت إيمي عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك».

أضافت: «الحمدلله على كل شئ، ربنا يرحمك يا رب».

كانت دنيا سمير غانم نشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» في 10 أغسطس: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وأضافت: «إنتِ علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

تابعت: «أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان إنتوا هتوحشوني أوي».

وختمت قائلة: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعاءهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكو ويسعدكو يا حبايبي يا أغلي الناس».