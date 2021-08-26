حسين لبيب: حسم التجديد لـ بن شرقي بعد الاحتفال بالدوري.. وكارتيرون مستمر

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كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن تطورات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية: «اتفقنا مع بن شرقي، على كافة الشروط بشأن تجديد التعاقد مع أشرف بن شرقي، ويتبقى نقطتين فقط سيتم التفاوض عليها بعد الاحتفال بالدوري يوم الجمعة»، مضيفا: «أتوقع أن ينتهي التفاوض مع اللاعب المغربي في نفس الجلسة، الأمور قريبة وليست بعيدة أبدا».

وأضاف: «لدينا لاعبون آخرون نبحث التجديد لهم على رأسهم طارق حامد وهم تقريبا 9 لاعبين يستحقون التجديد».

وعن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق: «كارتيرون مستمر في نادي الزمالك حتى نهاية الموسم القادم، عقده ممتد ولم يتم تعديله أو تجديده خلال الفترة الحالية».