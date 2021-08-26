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حسين لبيب يكشف عن الصفقات الجديدة للزمالك ومصير حراس المرمى

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حسين لبيب يكشف عن الصفقات الجديدة للزمالك ومصير حراس المرمى حسين لبيب يكشف عن الصفقات الجديدة للزمالك ومصير حراس المرمى

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كشف حسين لبيب، رئيس نادي عن الصفقات التي طلبها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية: «كارتيرون طلب التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة في مراكز قلب الدفاع وخط الوسط والمهاجم الصريح»، مضيفا :«الصفقات تتم بناءً على رؤية الإدارة وكذلك الجهاز الفني، لأن الصفقات التي تجلب نجوم للفريق تكون مؤثرة في الأصول المالية للنادي على المدى البعيد، أما المدرب فهو يضع خطة لموسم أو اثنين أو ثلاثة حتى يرحل».

وأشار: «الحارس محمد صبحي، سيعود للفريق في نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته مع نادي الاتحاد السكندري وبالتأكيد سيرحل حارس مرمى آخر عن الفريق».

وواصل: «لا استطيع أن أجيب هل سيرحل حارس مرمى واحد أو اثنين، محمد صبحي سيعود بالإضافة لتصعيد أحمد نادر السيد وبذلك لدينا 5 حراس مرمى قبل الموسم المقبل».

وأشار: «أرسلنا إلى جميع الأندية التي تملك لاعبينا المعارين أننا نحتاج كل اللاعبين للعودة بعد نهاية الموسم الجاري».

المصرى اليوم

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