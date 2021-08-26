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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أمس الأربعاء، إن تطورات إيجابية قد تحدث قريبا في علاقات بلاده مع السعودية ومصر مع سعي أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية لها تأثير على الاقتصاد التركي.

كانت العلاقات المتوترة بالفعل مع السعودية قد انهارت بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018.

وساءت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان ومحمد مرسي عام 2013.

والتقى أردوغان بمسؤول إماراتي كبير الأسبوع الماضي، وقال إن «العلاقات مع الإمارات تتحسن».

وأنقرة وأبوظبي على خلاف فيما يتعلق بالصراع في ليبيا ونزاعات خليجية.