محمد رمضان يحصل على لقب سفير الشباب العربي

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حصل الفنان محمد رمضان على لقب سفير الشباب العربي، وتم تكريمه في بيروت بلبنان، وخلال التكريم أدى رمضان بعض الفقرات من أغنية نمبر وان، معربًا عن سعادته بهذا التكريم.

ونشر رمضان كلمته أثناء التكريم، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلًا: «الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدًا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيه».

وسبق أن أحيا الفنان محمد رمضان حفًلا غنائيًا في الساحل الشمالي، حيث شهد حضورًا جماهيرًا غير مسبوقً ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد بسبب ضخامة أعداد الجماهير.