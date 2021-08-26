وكيل «صحة الشرقية» عن متحور «دلتا بلس»: «ياريت الناس يترعبوا علشان يلتزموا»

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه حتى هذه اللحظة لم يظهر أي حالات في المحافظة مصابة بفيروس دلتا بلس، أو ما يعرف بالموجة الرابعة من فيروس كورونا، وما زالت الشرقية خالية منه.

وأوضح مسعود «للمصري اليوم» أن أعراض الفيروس المتحور هي نفس أعراض كورونا، بالإضافة إلى أعراض النزلة المعوية، إذ يصاب المريض بقيئ وإسهال إلى جانب الأعراض المتعارف عليها في السابق مثل آلام الجسم والرشح والصداع وارتفاع درجات الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق.

وأعرب عن استيائه من عدم التزام المواطنين بأي اجراءات احترازية قائلا: «الناس فاكرة ان مفيش كورونا خلاص ولازم الناس تخاف وتعرف ان كورونا مخلصتش لازم يترعبوا عشان يلتزموا بالاجراءات شوية».

وعن توقعاته حول خطورة دلتا بلس وكونه الموجة الأخيرة من كورونا، أكد أن لا أحد يمكنه توقع انتهاء الفيروس، أو حقيقة وجود موجات جديدة أم لا، مشيرا إلى أن عدد الحالات الموجودة في الشرقية من مصابي الموجة السابقة ليس بضخم والوضع الطبي للمحافظة يعتبر مستقرا.