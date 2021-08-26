أخبار عاجلة

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وكيل «صحة الشرقية» عن متحور «دلتا بلس»: «ياريت الناس يترعبوا علشان يلتزموا»

Print
وكيل «صحة الشرقية» عن متحور «دلتا بلس»: «ياريت الناس يترعبوا علشان يلتزموا» وكيل «صحة الشرقية» عن متحور «دلتا بلس»: «ياريت الناس يترعبوا علشان يلتزموا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه حتى هذه اللحظة لم يظهر أي حالات في المحافظة مصابة بفيروس دلتا بلس، أو ما يعرف بالموجة الرابعة من ، وما زالت الشرقية خالية منه.

وأوضح مسعود «للمصري اليوم» أن أعراض الفيروس المتحور هي نفس أعراض كورونا، بالإضافة إلى أعراض النزلة المعوية، إذ يصاب المريض بقيئ وإسهال إلى جانب الأعراض المتعارف عليها في السابق مثل آلام الجسم والرشح والصداع وارتفاع درجات الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق.

وأعرب عن استيائه من عدم التزام المواطنين بأي اجراءات احترازية قائلا: «الناس فاكرة ان مفيش كورونا خلاص ولازم الناس تخاف وتعرف ان كورونا مخلصتش لازم يترعبوا عشان يلتزموا بالاجراءات شوية».

وعن توقعاته حول خطورة دلتا بلس وكونه الموجة الأخيرة من كورونا، أكد أن لا أحد يمكنه توقع انتهاء الفيروس، أو حقيقة وجود موجات جديدة أم لا، مشيرا إلى أن عدد الحالات الموجودة في الشرقية من مصابي الموجة السابقة ليس بضخم والوضع الطبي للمحافظة يعتبر مستقرا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد