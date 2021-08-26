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رد محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فيديو سخرية لاعبي الأهلي منه عقب مباراة القمة منذ 4 سنوات.

وقال الونش، في تصريحات تلفزيونية: «شاهدت فيديو سخرية الأهلي، ولم أقف أمامه كثيرًا، هذا الفيديو زادني إصرارًا على استعادة مستواي الفني، وكان ردي عليهم داخل الملعب»، مضيفًا: «أي انتقادات اتعرض لها، أخذ الإيجابيات فقط ولا أركز على سلبيات».

وتابع: «هناك لاعبان من الذين سخروا مني في الفيديو، كانا زملائي في المنتخب الأولمبي، وتحدثوا معي بعد ذلك واعتذروا عن الفيديو».

وأشار: «عندما انضممت للزمالك، كان هناك مدربين تتغير على الفريق وهذا يؤثر ذلك على اللاعبين ولذلك كنت اتعرض للانتقادات».

وأضاف: «كنت سبب في ركلة جزاء خلال مباراة أهلي طرابلس في بطولة دوري ابطال افريقيا وودعنا البطولة بسببها وكانت من هنا نقطة تحول بالنسبة لي وكنت أتحمل الانتقادات وأشكر كل من انتقدني من مدربين كبار، والحديث حول أنني لا ينفع أن ألعب كرة قدم مرة أخرى كان الدافع لي».

وتابع: «ثقة المسؤولين في نادي الزمالك بي كان دافع شخصي لي، وقدرت أن أركز داخل الملعب فقط، ولا التفت بالحديث خارج الملعب».