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كارتيرون يعلق على اتهامات مساعدة الحكام للزمالك للتتويج بالدوري

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كارتيرون يعلق على اتهامات مساعدة الحكام للزمالك للتتويج بالدوري كارتيرون يعلق على اتهامات مساعدة الحكام للزمالك للتتويج بالدوري

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علق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي على اتهام النادي بالحصول على مساعدات تحكيمية منحته لقب الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

وقال كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية: «الفار كان موجودًا وطمأن اللاعبين والحكام والأجهزة الفنية لجميع أندية الدوري المصري على توفير العدالة».

وواصل: «كيف سيكون هناك مساعدات تحكيمية في وجود تقنية الفار وإعادة اللقطات أمام الجميع وذهاب الحكم كي يرى اللعبة في الشاشة؟».

وأكمل: «نظام المسابقة جعلنا نخوض مباراة كل 3 أيام مثل باقي الأندية، والزمالك حقق اللقب عن جدارة».

المصرى اليوم

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