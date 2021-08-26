التاسع.. انتحار طالب ثانوية عامة لرسوبه في الألماني: «كان نفسه يدخل هندسة»

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لقي طالب ثانوية عامة يدعي سعيد مصرعه، بعد أيام قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، إذ ألقى بنفسه من الطابق الثالث بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفي السلام مصاب بنزيف في المخ ولفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الأربعاء.

تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، حزنا على رحيل «سعيد» وشهدت صفحته على الفيس بوك مئات من الدعوات له بالرحمة مؤكدين أنه كان من المتفوقين ويحصل على أعلي الدرجات في السنوات الماضية.

وقال أحد اصدقائه إن «سعيد» كان يحلم بدخول كلية الهندسة، ولكنه فوجئ بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة برسوبه في مادة الألماني وحصوله على مجموع 64% فقط فدخل في حالة حزن شديد انتهت بوفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

يذكر أن انتحار «سعيد» طالب الخانكة، ليس الأول منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، فبعدها بساعات أقدم 8 طلاب وطالبات على الانتحار بسبب رسوبهم أو عدم رضاهم عن النتيجة.

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