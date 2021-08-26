ريم سامي تحتفل بخطوبتها اليوم في الساحل الشمالي بحضور شقيقها محمد سامي

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انتهت الفنانة الشابة ريم سامى من قراءة سيناريو مسلسل جديد تشارك به في الموسم الدرامى الرمضانى الذي اعتادت على المشاركة به على مدار الأعوام الماضية بأدوار في مسلسلات منها «البرنس» و«وولد الغلابة» و«نسل الأغراب»، منذ صعودها في عالم الدراما التلفزيونية، منذ رمضان 2019.

الفنانة ريم سامي - صورة أرشيفية

من ناحية أخرى، تحتفل ريم سامى، اليوم الخميس، بخطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل الشمالى، بحضور أفراد العائلة والدها د.سامى عبدالعزيز، ووالدتها د.صبورة السيد عضو مجلس النواب، وشقيقها المخرج محمد سامى، واختارت ريم سامى الساحل الشمالى للاحتفال بخطوبتها في جو هادئ.