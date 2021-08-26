6 ألوان وخط موحد للافتات والإعلانات.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل مشروع الهوية البصرية

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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل تنفيذ مشروع الهوية البصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنه تم الاتفاق على خط موحد بالمحافظة سواء عربي أو إنجليزي مع الجامعة الألمانية.

وأشار المحافظ خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن بوابات الشواطئ ستكون شكل واحد وفقا لمشروع الهوية، مضيفا أنه تم اعتماد 6 ألوان للمحافظة.

وتابع أن اختيار الألوان المميزة وشكل الكتابة جاءت مبنية على الحقب الزمنية التي مرت بالمحافظة، لافتا إلى أن كل وسائل المواصلات والشواطئ والكافيهات والعيادات ستكون بخط موحد ضمن مشروع الهوية.

ولفت إلى أن متخصصين من جامعات الإسكندرية وفاروس والألمانية عملوا سويا لتوحيد الهوية البصرية للإسكندرية، مردفا أنه سيتم توحيد الإعلانات بثلاث أحجام وبألوان وإضاءات واحدة.