أخبار عاجلة

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

6 ألوان وخط موحد للافتات والإعلانات.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل مشروع الهوية البصرية

Print
6 ألوان وخط موحد للافتات والإعلانات.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل مشروع الهوية البصرية 6 ألوان وخط موحد للافتات والإعلانات.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل مشروع الهوية البصرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل تنفيذ مشروع الهوية البصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، مضيفا أنه تم الاتفاق على خط موحد بالمحافظة سواء عربي أو إنجليزي مع الجامعة الألمانية.

وأشار المحافظ خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن بوابات الشواطئ ستكون شكل واحد وفقا لمشروع الهوية، مضيفا أنه تم اعتماد 6 ألوان للمحافظة.

وتابع أن اختيار الألوان المميزة وشكل الكتابة جاءت مبنية على الحقب الزمنية التي مرت بالمحافظة، لافتا إلى أن كل وسائل المواصلات والشواطئ والكافيهات والعيادات ستكون بخط موحد ضمن مشروع الهوية.

ولفت إلى أن متخصصين من جامعات الإسكندرية وفاروس والألمانية عملوا سويا لتوحيد الهوية البصرية للإسكندرية، مردفا أنه سيتم توحيد الإعلانات بثلاث أحجام وبألوان وإضاءات واحدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة