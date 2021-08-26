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داعب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبه إسلام جابر.

وقام جابر بإجراء مداخلة هاتفية لقناة الزمالك التي حل عليها الفرنسي ضيفاً مع الاعلامي خالد الغندور.

وقال الفرنسي لإسلام جابر: «عليك أن تخلد للنوم الآن، لدينا مباراة بعد غد والوقت تأخر».

وأثنى كارتيرون على الامكانيات الفنية لإسلام جابر، مؤكدًا أنه يتمكن من شغل أكثر من مركز داخل الملعب.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، قبل لقاء الجولة الأخيرة من عمر المسابقة أمام البنك الأهلي الجمعة المقبل.