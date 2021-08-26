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كارتيرون يداعب لاعب : «عندنا ماتش.. خش نام»

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كارتيرون يداعب لاعب الزمالك: «عندنا ماتش.. خش نام» كارتيرون يداعب لاعب : «عندنا ماتش.. خش نام»

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داعب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، لاعبه إسلام جابر.

وقام جابر بإجراء مداخلة هاتفية لقناة الزمالك التي حل عليها الفرنسي ضيفاً مع الاعلامي خالد الغندور.

وقال الفرنسي لإسلام جابر: «عليك أن تخلد للنوم الآن، لدينا مباراة بعد غد والوقت تأخر».

وأثنى كارتيرون على الامكانيات الفنية لإسلام جابر، مؤكدًا أنه يتمكن من شغل أكثر من مركز داخل الملعب.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، قبل لقاء الجولة الأخيرة من عمر المسابقة أمام البنك الأهلي الجمعة المقبل.

المصرى اليوم

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