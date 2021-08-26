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كارتيرون يعلق على أزمة جنش

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كارتيرون يعلق على أزمة جنش كارتيرون يعلق على أزمة جنش

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علق الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، على أزمة حارس الفريق محمود جنش، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني عقب غضبه وتركه معسكر الفريق في مباراة سابقة لعدم المشاركة.

وقال كارتيرون في تصريحات متلفزة: «لدنيا 4 حراس كبار ومركز حراسة المرمى حساس من الصعب التغيير فيه كثيرًا».

وأكمل: «في النهاية حارس واحد يشارك من بين الأربعة».

وواصل الفرنسي: «أحب دائماً اللاعب للفريق سواء يشارك أم لا، وأقوم بسؤال جميع اللاعبين عن حالة رضاهم بعد كل مباراة».

وأنهى تصريحاته: «في النهاية أنا المدير الفني والمسئول عن التشكيل مثل قائد الأوركسترا الذي يقود فرقة موسيقية».

المصرى اليوم

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