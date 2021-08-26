كارتيرون يعلق على أزمة جنش

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علق الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على أزمة حارس الفريق محمود جنش، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني عقب غضبه وتركه معسكر الفريق في مباراة سابقة لعدم المشاركة.

وقال كارتيرون في تصريحات متلفزة: «لدنيا 4 حراس كبار ومركز حراسة المرمى حساس من الصعب التغيير فيه كثيرًا».

وأكمل: «في النهاية حارس واحد يشارك من بين الأربعة».

وواصل الفرنسي: «أحب دائماً اللاعب للفريق سواء يشارك أم لا، وأقوم بسؤال جميع اللاعبين عن حالة رضاهم بعد كل مباراة».

وأنهى تصريحاته: «في النهاية أنا المدير الفني والمسئول عن التشكيل مثل قائد الأوركسترا الذي يقود فرقة موسيقية».