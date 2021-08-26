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عضو : أنهينا 4 قضايا في «فيفا».. وأتمنى التعاقد مع السعيد ورمضان صبحي

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عضو الزمالك: أنهينا 4 قضايا في «فيفا».. وأتمنى التعاقد مع السعيد ورمضان صبحي عضو : أنهينا 4 قضايا في «فيفا».. وأتمنى التعاقد مع السعيد ورمضان صبحي

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أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي ، أن الإدارة نجحت في خلال الشهر الجاري بإنهاء 4 قضايا في الفيفا.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية: «تم إنهاء قضية مساعدي باتشيكو بجانب قضية نادي الدفاع الجديدي المغربي»، مضيفًا :«كان هناك قضية اليوم لمساعد ميتشو المدير الفني السابق والفيفا حكمت لصالح الزمالك».

وأكمل: «نضع اللمسات النهائية على الحل الودي مع أتشامبونج في الوقت الحالي وحل الأمر بعيد عن الفيفا».

وأشار إلى أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة، مؤكدًا: «مهمتنا في الوقت الحالي بالحفاظ على حالة الاستقرار لنادي الزمالك وتسليم المهمة للمجلس الجديد في أفضل صورة».

وتابع: «واثق من تواجد العديد من الشخصيات الهامة والكوادر في الانتخابات المقبلة وتقديم أفضل ما عندهم للزمالك».

وعن حقيقة المفاوضات مع الثنائي عبدالله السعيد ورمضان صبحي لاعبا فريق بيراميدز، للتعاقد معهما في الميركاتو الصيفي، قال:«أتمنى بكل تأكيد تواجد السعيد ورمضان صبحي معنا في الموسم المقبل، ولكن لا يوجد أي شيء رسمي ولم تحدث أي مفاوضات مع الثنائي».

المصرى اليوم

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