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حاكمة نيويورك تكشف عن 12 ألف حالة وفاة بسبب كورونا لم يبلغ عنها سابقًا

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حاكمة نيويورك تكشف عن 12 ألف حالة وفاة بسبب كورونا لم يبلغ عنها سابقًا حاكمة نيويورك تكشف عن 12 ألف حالة وفاة بسبب كورونا لم يبلغ عنها سابقًا
لترتفع الوفيات إلى 55400 شخص بدلاً من 43400 المعلنة في ظل حكم "كومو"

حاكمة نيويورك تكشف عن 12 ألف حالة وفاة بسبب كورونا لم يبلغ عنها سابقًا

كشفت حاكمة نيويورك المنصبة حديثًا، كاثي هوكول أن حصيلة الوفيات الناجمة عن في الولاية تشمل 12000 شخص إضافي للعدد الذي أبلغ عنه سلفها المستقيل أندرو كومو، وفق اليوم.

وتفصيلاً، قالت "هوكول": "نصدر الآن بيانات أكثر مما تم إصداره في السابق، لذلك يعرف الناس أن الوفيات في دور رعاية المسنين ووفيات المستشفيات تتوافق مع ما تعرضه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

ومع حالات الوفاة الجديدة التي تم الكشف عنها، يرتفع عدد حالات الوفاة في نيويورك نتيجة كورونا إلى 55400، بعد أن أبلغ عن 43400 في ظل حكم كومو.

وبعد ساعات من تسلمها منصبها، دعت هوكول وزارة الصحة بالولاية إلى إصدار تفويض بارتداء الكمامات في المدارس وأعلنت أنها تضغط من أجل فرض اللقاحات واختبارات كورونا لموظفي المدارس.

يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقًا مع فريق عمل فيروس كورونا التابع لكومو، بعد اتهامه بأنه حاول إعاقة الكشف عن بيانات وفيات كورونا، في دور رعاية المسنين بالولاية.

وتصاعدت الدعوات لمقاضاة كومو وموظفيه بسبب سوء تعاملهم مع جائحة كورونا بعد أن اعترف أحد كبار مساعديه بأن الإدارة أخفت معلومات حول الوفيات في دور رعاية المسنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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