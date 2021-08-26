عضو «صناعة السينما»: حسم أزمة رسوم التصوير بشوارع القاهرة الأحد المقبل

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أكد المنتج محسن علم الدين عضو غرفة صناعة السينما أن حسم الأزمة الخاصة باللائحة التي اصدرتها محافظة القاهرة الصادرة بشأن رسوم التصوير بالشوارع والتى تتضمن تحصيل 15 ألف جنيه في الساعة، أو 100 ألف جنيه للتصوير في اليوم كامل، نظير تصوير إعلانات أو مشاهد سينمائية بأبنية وشوارع وجراجات المحافظة، سيتم حسمها نهائيا الأحد المقبل، بعد اجتماع من المتوقع أن يجمع أعضاء الغرفة مع وزيرة الثقافة د.ايناس عبدالدايم آلتي وعدت بالتدخل لحل الأمر بناءا على مذكرة تقدمت لها اليوم من رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري.

واضاف في تصريحات خاصة «للمصري اليوم» أن كل أعضاء غرفة صناعة السينما رافضين لتلك القرارات وهو ما تم نقله لوزيرة الثقافة، خاصة بعد اجتماع مطول حضره د خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

حضر الاجتماع اعضاء الغرفة ولجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة ونقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وهي الجهات المعنية والمنوطة بكل ما يتعلق بالأعمال السينمائية والدرامية والسمعية والبصرية.

وتم اعداد خطاب ضم جميع التحفظات على تلك اللائحة التي وضعها محافظ القاهرة وتم رفعها فورا إلى معالي وزير الثقافة وطلب منها التدخل مع الجهات المعنية والمسئولين في هذا الشأن باعتبارها الوزيرة المنوط بها كل ما يتعلق بالثقافة والفنون.

واكد الحاضرون على مناقشة أي تصورات أو حلول لا يمكن ان يتم اتخاذها في غياب الجهات المعنية المتعلقة بهذا الشأن وان المجتمعون يؤكدون على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي.