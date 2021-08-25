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واصل الانخفاض .. في وعالميا مساء اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

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واصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 واصل الانخفاض .. في وعالميا مساء اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

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واصلت أسعار الذهب عالميا الانخفاض، مساء الأربعاء، 25 أغسطس 2021، بشكل ملحوظ، لتواصل التراجع بعيدا عن مستوى 1800 دولارا للأوقية، مع صعود الدولار، بعيدا عن أدنى مستوى له، وكانت أسعار الذهب عالميا، شهدت ارتفاعا كبيرا يوم الاثنين بعدما وصلت لأعلى مستوى لها في حوالى 3 أسابيع ولكنه مع ارتفاع الدولار تراجع للخلف عائدا لمستويات أقل .

وشهد سعر الذهب في انخفاضًا كبيرا أيضًا في استجابة للتراجع العالمي، حيث يتأثر الذهب في مصر بالاسعار العالمية بينما يكون تأثير العرض والطلب في السوق المحلى منخفضا، وانخفض سعر الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 3 جنيهات للمرة الثانية اليوم ليفقد بذلك 6 جنيهات في يوم واحد، بعدما ارتفع بقيمة 13 جنيها خلال يومي الاثنين والثلاثاء .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الاربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بلغ 898 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ، 786 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ 673 جنيها، وذلك بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب بلغ 6288 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عالميا مساء اليوم الاربعاء، بينما يترقب المستثمرون مؤتمر مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى في جاكسون هول نهاية الاسبوع الجارى/ وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6%، وانخفضت العقود الآجلة من الذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.8% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح الأربعاء، 791.08 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،790.84 $ .

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المصرى اليوم

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