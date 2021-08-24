محمد شريف يعادل رقمًا قياسيًا في الدوري

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عادل محمد شريف، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رقمًا قياسيًا خلال مباراة فريقه أمام نظيره الجونة بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020- 2021.

وسجل محمد شريف هدفًا في تعادل الأهلي مع الجونة بنتيجة 3-3 في اللقاء الذي جمع الطرفين بملعب خالد بشارة مساء اليوم الثلاثاء.

ووصل محمد شريف للهدف رقم 20 في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري وهو الرقم الذي لم يصل له سوى لاعبين فقط خلال الألفية الثالثة وهما عبدالحليم على في موسم 2003-2004 وحسام باولو لاعب الداخلية في موسم 2014-2015.

وبإمكان محمد شريف الانفراد بالرقم القياسي كأكثر لاعب يسجل أهداف في موسم واحد بالدور المصري في القرن الحالي حال احراز هدف في مرمى أسوان في الجولة الختامية للمسابقة الجمعة المقبل.

بقى أن نذكر أن محمد شريف قد تخطى عدد أهداف أحمد بلال نجم الأهلي السابق في موسم 2002-2003، والذي سجل خلاله 19 هدفًا.