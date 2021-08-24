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البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

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البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع السماح لبعض الأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات خاصة بالذهاب إلى مطار كابول لإجلائهم خلال الأيام القادمة، وذلك على الرغم مما ورد في بيان صادر عن حركة طالبان.

كان متحدث باسم طالبان قد قال اليوم الثلاثاء إن الحركة تريد من الولايات المتحدة الكف عن تشجيع الأفغان على الرحيل والتوقف عن نقل الخبراء الأفغان إلى خارج البلاد.

وقال البيت الأبيض إن إدارة بايدن لا تنظر للموقف بهذا الشكل.

وقالت ساكي "الأفراد الذين نعطيهم الأولوية... المؤهلون لتأشيرات الهجرة الخاصة... نتوقع أنهم سيتمكنون من الوصول للمطار".

وتجلي الولايات المتحدة آلاف الأشخاص من أفغانستان ومنهم مواطنون أفغان قدموا العون للحكومة الأمريكية في البلاد.

المصرى اليوم

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