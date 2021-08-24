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هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

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هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس  هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

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تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء اكثر حفلات العلمين الجديدة جرأة وإثارة مساء يوم الخميس القادم وذلك داخل كريستال بيتش.

وحرص الفان أكرم حسني على توجيه كلمة شكر لمنظم الحفل ال dj العالمي ياسر والقائمين عليه لدعوته للحضور وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستجرام.. وهو ما زاد من توقعات رواد مواقع التواصل ممن اشاروا إلى ضرورة تقديم اكرم وهيفا لأغنية «لو كنت» معا خاصة وان الحفل هو الأول لهما منذ إطلاق الاغنية وحققت نجاحا كبيرا على «يوتيوب».

وكان كليب «لو كنت» الذي جمع هيفاء واكرم حسني قد تخطي ال ٢٦ مليون مشاهدة وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وتم تصويره في لبنان مع المخرج حسام الحسيني وهو من كلمات ولحن اكرم حسني وتوزيع تومه.

المصرى اليوم

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