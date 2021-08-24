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ضبط 27 قضية تموينية في حملة بأسوان

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ضبط 27 قضية تموينية في حملة بأسوان ضبط 27 قضية تموينية في حملة بأسوان

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نفّذت مباحث في أسوان، اليوم الثلاثاء، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 27 قضية تموينية منها قضية سلع مجهولة المصدر، 10 قضايا عدم حمل شهادات صحية، و11 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 قضايا بيع أزيد من السعر الرسمي و4 قضايا مخابز بلدية وقضية تصرف في دقيق بلدي وقضيتان استخدام اسطوانات بوتاجاز في الغرض المخصص لها. وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.

المصرى اليوم

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