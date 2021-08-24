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تردد قناة الجديد على النايل سات .. الأبيض يحتفل ببطولة الدوري العام

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تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات .. الأبيض يحتفل ببطولة الدوري العام تردد قناة الجديد على النايل سات .. الأبيض يحتفل ببطولة الدوري العام

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يقوم العديد من جمهور من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الرياضة بشكل عام بالبحث عن تردد قناة الزمالك الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2021، وذلك بعدما قامت إدارة القناة بتحديث جديد لتردد قناة الزمالك.

وتسعى قناة الزمالك للتقديم أعلي مستوي من المحتوي المميز الذي يتم فيه استمتاع الجمهور بالمشاهدة على مدار الساعة، وبتقنية عالية الجودة HD .

تردد قناة الزمالك الجديد 2021 على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11449

معدل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500.

المصرى اليوم

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