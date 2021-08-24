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هنأ علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، نادي الزمالك على حصوله على بطولة الدوري العام لهذا الموسم.

وكتب علاء مبارك على صفحته على تويتر: «مبروك لنادى الفن والهندسة الف مبروك لنادى الزمالك وجماهيره بطولة الدورى الممتاز».

وتوج الزمالك ببطولة الدوري لموسم 2020-2021، بعد تغلبه على الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة بهدفين نظيفين.

وفاز نادي الزمالك ببطولة الدوري العام للمرة 13 في تاريخه بعد تغلبه على فريق الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 79 قبل الجولة الأخيرة من الدوري المصري.