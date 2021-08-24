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خالد الغندور معلقًا على تتويج بالدوري: «شكرًا لحسن تعاونكم»

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خالد الغندور معلقًا على تتويج الزمالك بالدوري: «شكرًا لحسن تعاونكم» خالد الغندور معلقًا على تتويج بالدوري: «شكرًا لحسن تعاونكم»

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علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الأسبق، على تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للمرة ال13 في تاريخه على حساب النادي الأهلي.

وكتب خالد الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«شكرا لحسن تعاونكم الدوري زملكاوي والقاضية خلصت».

يذكر أن الزمالك فاز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة ال33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري رسميا، دون الانتظار إلى نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام البنك الأهلي، بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي.

المصرى اليوم

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