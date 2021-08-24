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دودين : الغاء جميع اشكال الحظر بداية أيلول

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دودين : الغاء جميع اشكال الحظر بداية أيلول دودين : الغاء جميع اشكال الحظر بداية أيلول

جى بي سي نيوز :- أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام المهندس صخر دودين ، أن ماضية بقرارها وخطتها بالغاء ساعات الحظر الجزئي وفتح القطاعات بنسبة 100% اعتبارا من بداية الشهر المقبل .

وبين دودين : انه لاتراجع عن القرار ، مبينا ان الوضع الوبائي مطمئن وان حملة التطعيم الوطني تسير وفق الخطة الموضوعة لها ،داعيا المواطنين الى الاقبال على تلقي المطاعيم والتسجيل على المنصة الالكترونية لهذه الغاية ، مبينا ان التطعيم الوسيلة الافضل والانجع في حماية المجتمع من هذا الوباء ، مشيرا الى ان الحكومة مستمرة بتطبيق الاجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطنين من خلال استمرار التطعيم ، مشيرا الى ان سمو ولي العهد يركز كل يوم على موضوع المطاعيم وضرورة تكثيف الجهود والحملة لحث الناس على تلقيها ، وفق الرأي .

وكانت الحكومة قد أعلنت عن وضع خطّة تدريجيّة واضحة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر أيلول المقبل؛ بهدف الوصول إلى صيف آمن ، وقد نفذت المرحلة الاولى والثانية وقريبا ستبدأ بالثالثة .

والمرحلة الثالثة التي ستبدأ الاسبوع المقبل ، تستهدف العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة

جي بي سي نيوز

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