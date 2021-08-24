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الأهلي يفقد الدوري بتعادل مثير مع الجونة

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الأهلي يفقد الدوري بتعادل مثير مع الجونة الأهلي يفقد الدوري بتعادل مثير مع الجونة

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تعادل النادي الأهلي مع منافسه الجونة بنتيجة 3-3، في إطار مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

سيطر المارد الأحمر على الكرة في معظم أوقات الشوط وأضاع لاعبيه عدد من الفرص السهلة، فيما جاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من رأسية مميزة للمدافع محمد نجيب.

الشوط الثاني

واصل الأهلي تغطه خلال أحداث الشوط الثاني وجاء هدف التعادل بأقدام على معلول من ركلة جزاء وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 69، فيما جاء الهدف الثالث بأقدام البديل محمد شريف، وقلص محمود شبراوي الفارق في الدقيقة 86، قبل أن يحرززميله عمر السعيد هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+9.

وحسم بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد وتوسيع الفارق مع الأهلي إلى 6 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

المصرى اليوم

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