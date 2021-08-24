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أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن سعادته بفوز الفريق الأول ببطولة الدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

وكتب مرتضى منصور على «فيس بوك»: «ألف مبروك للرجالة الأبطال التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير الرائعة المخلصة مبروك لملايين الزملكاوية من جماهيرنا العظيمة الداعمة.. أسعدتوهم واسعدتوني أيها الرجال كل الفريق كان على قدر المسؤولية».

وأضاف مرتضى منصور: «مبروك لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم، ومبروك للجهاز الفني والطبي والإداري هذه البطولة العزيزة.. مبروك مبروك مبروك»، متجاهلا بذلك مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن حسين لبيب.

وفاز نادي الزمالك ببطولة الدوري العام للمرة 13 في تاريخه بعد تغلبه على فريق الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 79 قبل الجولة الأخيرة من الدوري المصري.