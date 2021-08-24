مرتضي منصور يهنأ الزمالك بالدوري على فيسبوك: الف مبروك للرجالة
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هنأ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق لاعبي النادي بفوزهم ببطولة الدوري العام لهذا الموسم، وذلك عقب نتيجة مباراة نادي الزمالك مع نادي الانتاج الحربي التي انتهت وقائعها منذ قليل بفوز الزمالك بهدفين دون رد .
وقال مرتضي في تدوينه له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ألف مبروك للرجالة الأبطال التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير الرائعة المخلصة مبروك لملايين الزملكاوية من جماهيرنا العظيمة الداعمة اسعدتوهم واسعدتوني أيها الرجال كل الفريق كان على قدر المسؤولية . مبروك لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم .، مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري هذه البطولة العزيزة . مبروك مبروك مبروك
الزمالك المصري توج الثلاثاء 24- 8 -2021، ببطولة الدوري المصري الممتاز 2021 بفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 79 قبل الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 75، مما يعني حسم نادي الزمالك بطولة الدوري قبل الجولة الأخيرة دون النظر لمباراة الأهلي وأسوان، ولقاء البنك الأهلي الذي سيخوض مباراته الجمعة أمام الزمالك .