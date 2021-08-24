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تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية

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مصر تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية

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حقق منتخب لكرة السلة الثلاثية فوزًا على نظيره الإسرائيلي بنتيجة 20 -13 في المباراة التى أقيمت بين الفريقين في بطولة العالم لكرة السلة للشباب 3X3 التي تقام في المجر.

وقدم المصري مباراة كبيرة وقهر خصمه في المباراة كان منتخب مصر حقق الفوز على رومانيا في اللقاء الأول بنتيجة 18-12.

و يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة خلف بيلاروسيا ، ورفض لاعبو منتخب مصر مصافحة الخصوم بعد اللقاء .

ويواجه المنتخب المصري في المباراتين المقبلتين ألمانيا وبيلاروسيا .

ويتكون المنتخب المصري من الرباعي مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر محمد، محمود وليد عبد المحسن، وأحمد ياسر ريحان.

المصرى اليوم

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