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ضبط 8 بحوزتهم بانجو وحشيش و 6 قطع سلاح في أسوان

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ضبط 8 بحوزتهم بانجو وحشيش و 6 قطع سلاح في أسوان ضبط 8 بحوزتهم بانجو وحشيش و 6 قطع سلاح في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الثلاثاء، القبض على 8 متهمين بحوزتهم كيلو و700 جرام من مخدر البانجو و6 قطع سلاح ناري و100 جرام حشيش و4 اقراص مخدرة.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بحيازة سلاح ومخدرات، وتم شن مأمورية للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على السلاح والمخدرات .

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

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