المراكز الأمريكية تعلن إعطاء 363.9 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 363 مليونا و915792 جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البلاد حتى صباح اليوم الثلاثاء ووزعت 428 مليونا و529385 جرعة.

وتمثل هذه الأرقام زيادة عن 363 مليونا و267789 جرعة لقاح قالت المراكز إنها مُنحت بحلول 23 أغسطس آب من أصل 428 مليونا و528965 جرعة جرى تسلمها.

وقالت المراكز إن 202 مليون و41893 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 171 مليونا و367657 شخصا بشكل كامل حتى اليوم الثلاثاء.

يشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتك وهما من جرعتين ولقاح جونسون اند جونسون وهو من جرعة واحدة، وذلك حتى الساعة السادسة صباحا (1000 بتوقيت جرينتش) صباح اليوم.