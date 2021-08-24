طائرة أوكرانية مختطفة.. أولى أزمات حركة طالبان الخارجية

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ترقب يسود المجتمع الدولي بعد أستيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، بعد سقوط العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري، خوفاً من أن تكون أفغانستان بؤرة للجماعات المتطرفة، والهجمات الإرهابية.

وهرع الأجانب المقيمين في أفغانستان وعدد من المواطنين الأفغان إلى مطار كابول، للهرب من قبضة «طالبان»، الامر الذي ينذر بأزمة لاجئين عالمياً.

لكن أزمة أختطاف الطائرة الأوكرانية كانت تنقل أوكرانيين من أفغانستان، أتت لتكون أولى التحديات الخارجية لنظام طالبان، وسط أدعائات أوكرانية أن الطائرة أختطفت إلى إيران، بينما ينفي الجانب الإيراني ذلك.

وأعلن نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، اليوم، إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختطفت الأسبوع الماضي من قبل مجهولين.

وأوضح ينين لراديو «هرومادسكي»: «استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلاً من إجلاء الأوكرانيين.

وأضاف نائب وزير الخارجية الأوكراني: «أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار».

وأشار ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

حاليا، جميع المعابر الحدودية البرية من أفغانستان يسيطر عليها ممثلو حركة «طالبان»، التي استولت على السلطة في أفغانستان.

يتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابول، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

من جانبها علّقت منظمة الطيران الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابل في أفغانستان والتوجه بها إلى إيران.

ونفى المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيرانية محمد حسن ذيبخش، صحة هذه الأنباء. قائلا إن «الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف»، وذلك حسب «وكالة تسنيم» الإيرانية.

وأكد المسؤول الإيراني أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد، مساء أمس الاثنين، بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا. ووعد بالكشف عن المزيد من التفاصيل بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

يذكر أنه، في 15 أغسطس، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.