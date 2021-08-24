★ ★ ★ ★ ★

قال: تعود له أغلب الإصابات الحديثة بالشرق الأوسط والسعودية.. والعالم بدأ يسيطر على الوباء

استبعد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، ظهور متحورات أخرى لجائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن بدأ العالم يسيطر على الوباء إلى حد ما، مبديًا في الوقت ذاته قلقه من تزايد حالات الإصابة بكورونا في المناطق الساخنة للجائحة في جنوب شرق آسيا؛ ما قد يفرز طفرات ومتحورات أخرى شديدة.

وتفصيلاً، قال "الأزرقي" لقناة "الإخبارية" ردًّا على إمكانية ظهور متحورات جديدة للوباء مثل دلتا: "لا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى بعد أن بدأت دول تسيطر على الوباء إلى حد ما، ولاسيما بعد أن بلغ عدد جرعات اللقاحات إلى الآن 4 مليارات جرعة على مستوى العالم".

وربط الاستشاري الأزرقي بين تزايد حالات الإصابة بكورونا وظهور المتحورات والطفرات الجينية للوباء كما ظهر متحور "دلتا" في الهند بعد ارتفاع حالات كورونا.

وأبدى في هذا السياق خوفه من ظهور طفرات أخرى شديدة مثل "دلتا" في المناطق الساخنة للجائحة كما في مناطق جنوب شرق آسيا: تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

ونوه الاستشاري "الأزرقي" بأهمية دور التحصين بأخذ جرعتين من اللقاحات في التخفيف من أعراض الإصابة، مشيرًا إلى أن 90 ٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"، وأغلب الإصابات الحديثة في الشرق الأوسط والسعودية هي لمتحور "دلتا"؛ فهو سريع الانتشار والأشد خطورة. مبينًا أن فاعلية اللقاحات ضد هذا المتحور أقل من المتحورات الأخرى.