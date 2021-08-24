★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت صور تداولتها وسائل إعلام أمريكية أضرارا كبيرة لحقت بالجدار الحدودي، الذي أقامه رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، على حدود بلاده مع المكسيك.

ونشرت صحيفة «Gizmodo» يوم الأحد صورا توثق جانبا متضررا بالأمطار الغزيرة والفيضانات من الجدار في منطقة مزرعة سان برناردينو بين مدينة دوجلاس في ولاية أريزونا ومحمية سان برناردينو المشهورة للحياة البرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الجانب من الجدار في حالة يرثى لها بعد هطول الأمطار الموسمية الصيفية التي حطمت البوابات من فصالاتها.

ولفتت منظمة «Cuenca de los ojos» غير الحكومية إلى أنه تم في هذا الموقع فقط تحطيم 6 بوابات، إضافة إلى أخرى تأثرت بسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات.

واتهمت الصحيفة الرئيس السابق بتجاهل «القوانين البيئية الأساسية» وتحذيرات الخبراء خلال تنفيذه مشروع إقامة الجدار.

وتم حتى الآن بناء حوالي 727 كيلومترا من الجدار لكن الرئيس الحالي، جو بايدن، جمد تنفيذ هذا المشروع.

[image:2:center]

وفي فبراير الماضي ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإنشاء الجدار الفاصل مع المكسيك، موضحا أن هذا القرار الذي أقره ترامب ليس له أي مبرر لإعلان حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية مع أمريكا.

ورحبت المكسيك بقرار بايدن، كما أشادت بعزمه على إصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت إدارة بايدن منذ أيام انها ستعلق بشكل فوري قرارات عدم إنشاء جدار فاصل وعدم منع اللجوء من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس في إطار محاولة للتراجع عن سياسات الهجرة المتشدده لترامب.