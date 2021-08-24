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رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في منهم جد النقشبدي

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رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في منهم جد النقشبدي

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أشاد الدكتور سيمور نصيروف، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية – الأذربيجانية، بمدى العلاقات المتينة بين وأذربيجان التي ترجع إلى أكثر من ألف سنة، جاء ذلك خلال احتفال نظمت جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية بمناسبة تقديم الإجازات والشهادات في مختلف الأنشطة التي تقدمها الجمعية للطلاب في حفظ القرآن الكريم، والخط العربي، وطلاب اللغة الأذربيجانية.

وأوضح نصيروف، مدى حب الشعب الأذربيجاني للشعب المصري الذي وصل إلى درجة تسمية أبنائهم بمصر، حيث ذكر أن وزير التعليم العالي الأذربيجاني كان أسمه «مصر مردانوف».

وحول وجود مكانة مرموقة لمصر في الأدب الأذربيجاني، تحدث عن قصة ملحمة كورأُغلو الذي ذكر فيها «سيف مصري» وكذلك رواية إسكندر نامه للشاعر الأذربيجاني الكبير نظامي الكنجوي التي ذكر فيها قوة الجيش المصري وكيف دحر العدو المحتل وطرده من الأراضي المصرية.

وأشار إلى بعض الشخصيات الأذربيجانية التي كان لها دورٌ بارزٌ في مصر جد المبتهل الكبير السيد النقشبندي جاء من أذربيجان للدراسة في الأزهر الشريف وعاش في مصر.

المصرى اليوم

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