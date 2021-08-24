«فوكس نيوز»: الولايات المتحدة بدأت سحب قوتها التي تؤمن عمليات الإجلاء من أفغانستان

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بدأت الولايات المتحدة بسحب قوتها العسكرية التي تؤمن عمليات الإجلاء من أفغانستان، بحسب ما ذكرت فوكس نيوز.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي إنه تم إجلاء حوالي 4000 أمريكي من أفغانستان حتى الآن.

وقال كيربي: «اعتبارًا من اليوم، 24 أغسطس، قمنا بإجلاء ما يقرب من 4000 من حاملي جوازات السفر الأمريكية بالإضافة إلى عائلاتهم. ونتوقع أن يستمر هذا العدد في النمو في الأيام المقبلة».

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من قرار الرئيس بايدن عدم تمديد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس للانسحاب.

وقال المتحدث بأسم البيت الأبيض أن بايدن أبلغ مجموعة السبع أن إنهاء المهمة في كابول نهاية أغسطس يعتمد على تنسيق مستمر مع طالبان.

وذكر البيت الأبيض: أن بايدن طلب من البنتاجون ووزارة الخارجية إعداد خطة لتعديل موعد الانسحاب من أفغانستان.

وتوقع البيت الأبيض ألا يتم منع الأفغان الحاصلين على التأشيرات الخاصة من الوصول إلى مطار كابول.