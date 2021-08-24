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بعد ظهوره.. عضو «لجنة كورونا» يكشف فعالية اللقاحات ضد متحور دلتا

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بعد ظهوره.. عضو «لجنة كورونا» يكشف فعالية اللقاحات ضد متحور دلتا بعد ظهوره.. عضو «لجنة كورونا» يكشف فعالية اللقاحات ضد متحور دلتا

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أكد محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة بوزارة الصحة، إنه حتى الآن جميع اللقاحات الموجودة في فعالة ضد متحور دلتا ودلتا بلس.

وقال «النادي» في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الثلاثاء إن متحور دلتا أو دلتا بلس لم يحدث فيه تغيير جذري بصورة كبيرة تجعل التطعيم غير فعال.

وأضاف أن متحور دلتا ليس الأشد شراسة ولكنه الأسرع انتشارًا، موضحًا أن متحور دلتا بلس له القدرة على إصابة من تلقوا التطعيم أو يصيب من أصيب بكورونا قبل ذلك.

وأكد أن «الإقبال على التطعيمات تحمينا من أن الموجة الرابعة تأخذ في وشها وتؤدي إلى حدوث وفيات خارج نطاق التحمل»، مشيرًا إلى أن القفزات في حالات الإصابات الحالية تأتي بالتزامن مع اكتشاف حالة مصابة بمتحور دلتا في 15 يوليو الماضي، مستطردًا «لم يحدث إقبال على المستشفيات بصورة مخيفة، ونستدل على وجود السلالة من النشاط والسلوك الذي يحصل على المريض».

المصرى اليوم

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