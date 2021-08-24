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حماقي يستعد لحفل العلمين الجديدة بتجهيزات عالمية وبروفة على أغنيات «يا فاتني»

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حماقي يستعد لحفل العلمين الجديدة بتجهيزات عالمية وبروفة على أغنيات «يا فاتني» حماقي يستعد لحفل العلمين الجديدة بتجهيزات عالمية وبروفة على أغنيات «يا فاتني»

لاقتراحات اماكن الخروج

يواصل القائمون على حفل الميجا ستار محمد حماقي بالعلمين الجديدة الإستعدادات والتجهيزات النهائية للخروج بحدث ذو مواصفات لايف عالمية وبافكار تنفذ للمرة الأولى خاصة وأنه يعد الأول الذي يلتقي فيه حماقي بجمهوره بعد إطلاق 3 أغنيات من ألبوم «يا فاتني» تصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحها على التوالي وهي «زيها مين» ،«لوهتسيب» و«تك».

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من اغان «يا فاتني» خلال الحفل كاهداء من حماقي لمحبيه ممن يحرصون على حضوره حفله السنوي الصيفي بالساحل الشمالي والذي تأخر لعدة مواسم بسبب «جائحة كورنا».

كما يشارك حماقي قبيل الحفل بيوم مع فرقته الموسيقية بروفة نهائية لاغنيات ألبومه الجديد «يا فاتني» التي من المقرر تقديمها للمرة الأولى بحفل جماهيري.. ويقوم بتنظم الحفل دي ميديا وال dj العالمي ياسر الحريري «امازون انترتينمنتس» وايروس.

ألبوم «يا فاتني» يعد أولى إنتاجات شركة Ki records وبمجرد ان كشف حماقي عن بوستر الألبوم تبادل عشرات الآلاف من محبيه حول العالم للبوستر على مختلف المنصات الاجتماعية مصحوبا بكلمات إعجاب واشتياق وترقب بالإضافة إلى تعليقات تؤكد ثقتهم في أن اختيارات نجمهم لكلمات أغانيه واللون الموسيقي المميز لها لما له من ذوق وقدرة لعمل الخلطة الخاصة به مع صناع كل ألبوم لخروج كل أغنية في كأفضل منتج غنائي .

المصرى اليوم

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